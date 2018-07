Mulher diz que foi paga para ficar com filho de Eliza A mulher do motorista do goleiro Bruno Fernandes Souza prestou depoimento hoje, no caso que investiga o desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta. Taiara Júlia, de 20 anos, mulher do motorista Clayton Gonçalves Silva, contou que no dia 24 de junho recebeu o filho de Eliza das mãos de Emerson Marques de Souza - conhecido como Coxinha -, que teria pedido que ela ficasse com a criança, dizendo que se tratava de seu filho. Ela afirmou ter recebido R$ 50 reais para a tarefa. Contou também que a criança estava abatida e que a entregou a uma vizinha, com quem o menino de quatro meses foi encontrado, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves (MG).