Mulher dos EUA busca recorde de mais gorda do mundo

Donna Simpson, de 42 anos, do Estado americano de Nova Jersey, pretende entrar para o livro Guinness World Records como a mulher mais gorda do mundo alcançando o peso de quase meia tonelada.

Simpson, que mora na cidade de Old Bridge, já tem seu registro no livro dos recordes como a maior mulher a dar à luz, depois que teve sua filha Jacqueline, há três anos, quando pesava mais de 235 quilos.

Na época, foi necessária uma equipe de 30 pessoas para realizar a cesareana de alto risco.

Atualmente ela pesa mais de 272 quilos e consegue se mover por apenas sete metros antes de precisar se sentar de novo. Mesmo assim, ela vai tentar chegar aos 450 em apenas dois anos.

"Eu adoraria chegar a este peso. Mas, pode ser difícil. Correr atrás da minha filha mantém meu peso", disse ela ao jornal britânico Daily Mail.

Simpson tem sua própria página na internet onde as pessoas podem pagar para assistir enquanto ela se alimenta ou toma banho. É com este website que ela paga as despesas semanais de US$ 750 (cerca de R$ 1320) de supermercado.

Apesar de precisar de um scooter para conseguir fazer as compras, Simpson afirma que é uma pessoa saudável.

"Minha comida predileta é sushi, mas, diferente das outras pessoas, eu posso comer 70 pedaços grandes de uma vez", disse.

No entanto, Simpson, que veste o tamanho XXXXXXXG, consome muita junkie food e tenta se mover o mínimo possível. Para alcançar o objetivo de 450 quilos, ela terá que consumir até 12 mil calorias por dia (em média, uma mulher precisa consumir apenas 2 mil calorias por dia).

Mas, parece que este não será um problema para a americana.

"Adoro bolos e doces, donuts são meus preferidos", afirmou.

O marido apoia a iniciativa de Donna Simpson. Ela conheceu Philippe, de 49 anos, há sete anos, em um site de encontros para pessoas mais pesadas apesar de ele pesar apenas 68 quilos.