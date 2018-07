Mulher é arrastada por carro após acidente em SP

De acordo com a Polícia Militar (PM), Renata estava na garupa de uma motocicleta quando um carro bateu na moto, em uma avenida da cidade. Com o impacto, o motorista e a mulher foram lançados, e a doméstica foi parar embaixo do veículo.

A PM informou que o motorista do carro não tinha habilitação e confessou ter ingerido bebida alcoólica durante uma festa. O rapaz disse não saber que a mulher havia ficado presa embaixo do veículo. O motorista passou por exame e o laudo será encaminhado à polícia.