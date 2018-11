Mulher é assassinada na frente do filho de 5 anos no Rio Uma mulher foi assassinada na frente do filho de 5 anos no fim da noite de domingo, em Vila Valqueire, zona norte do Rio de Janeiro. A vendedora Karine Pereira Vitalino da Silva, de 29 anos, dirigia para casa, por volta das 22h30, quando foi atingida por um tiro de fuzil na cabeça. A Polícia Civil suspeita que a vítima tenha sido executada por vingança.