Mulher é atingida por 8 tiros pelo ex-marido

Rita de Cássia Brito, de 45 anos, foi buscar o filho de 11 anos por volta das 16h40 quando Douglas dos Santos, de 36 anos, apareceu. Os dois discutiram e segundo informações da polícia, ele acabou atirando na ex-mulher, fugindo em seguida.

Rita foi encaminhada ao hospital Pedreira, na zona sul, onde foi operada. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, foram retiradas três das oito balas. Ela foi transferida para o Hospital Alvorada e permanecia internada até a tarde deste sábado, 17. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam.