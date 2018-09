Mulher é atropelada dentro de quartel da Marinha no Rio Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por um veículo em um acidente de trânsito dentro de um quartel da Marinha, no Rio, na manhã de hoje. Segundo nota da Marinha, a mulher é funcionária de uma empresa terceirizada e teve seu pé atingido por uma das rodas de um veículo particular que trafegava na Ponte Arnaldo Luz, que liga o Comando do Primeiro Distrito Naval ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. A funcionária foi socorrida e encaminhada ao Hospital Central da Marinha, onde recebeu atendimento médico não havendo fratura. Foi realizado o Boletim de Registro de Acidente de Trânsito (BRAT), no local.