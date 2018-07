Mulher é atropelada por ônibus no parque D. Pedro II Uma mulher foi atropelada por um ônibus dentro do Terminal Parque D. Pedro II, no centro da capital paulista, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a SPTrans, o acidente aconteceu às 6h55, quando o veículo da linha 9300 (Terminal Casa Verde/Terminal Parque D. Pedro II) saía do terminal para acessar a Avenida do Estado. A vítima, socorrida pelos Bombeiros, foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Vergueiro. Seu estado de saúde não foi informado.