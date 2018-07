Mulher é baleada ao tentar fugir de ladrões em SP Uma mulher foi baleada ontem à noite ao tentar escapar de dois ladrões que, a pé, a abordaram num semáforo em Perus, na zona norte da capital paulista. Os criminosos atiraram após a vítima reagir ao roubo e acelerar o carro. Eles desistiram do automóvel e investiram contra o condutor de um outro veículo, uma Parati, que vinha logo atrás. A vítima foi hospitalizada e passa bem. Policiais militares do 18º Batalhão, em patrulha pela região de Parada de Taipas, localizaram dois suspeitos. Porém, a mulher baleada não reconheceu os dois homens como sendo os autores do crime. Com eles, não foi encontrada nenhuma arma. Os dois detidos estão sendo indiciados a princípio apenas por receptação dolosa. Ainda não se sabe qual a ligação da dupla presa com os homens que atiraram contra a motorista.