Mulher é condenada por conduzir em alta velocidade com homem no capô de carro

Suzanne Gilchrist, de 37 anos, foi condenada a uma pena de quatro anos de prisão, após ter atropelado um pedestre e ter seguido conduzindo seu veículo com ele agarrado ao capô de seu carro.

O incidente ocorreu no ano passado no centro da cidade de Falkirk, na Escócia, e foi registrado por câmeras de circuito interno de TV.

Suzanne estava saindo às pressas do estacionamento de um shopping center, tentando escapar do segurança do estabelecimento, que queria conversar com ela a respeito de um roubo que havia sido registrado em uma loja.

Ao sair em alta velocidade, ela acabou colidindo com Stuart Morris, de 22 anos, que atravessava a rua no momento.

Ele acabou se agarrando ao capô de seu carro, mas isso não impediu que ela seguisse conduzindo o veículo, em alta velocidade, ao longo de várias ruas.

Sua trajetória acabou sendo interrompida somente após ela ter sido obrigada a parar em um sinal de trânsito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.