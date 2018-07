Mulher é condenada por morte em fila de supermercado

Uma mulher foi condenada por homicídio culposo na Grã-Bretanha pela morte de um homem após uma discussão causa por desrespeito à fila do caixa de um supermercado. Antonette Richardson, de 37 anos, chamou o namorado, Tony Viraswami, de 38, após ter sido acusada de entrar na fila na frente de um outro cliente no supermercado Sainsbury's, em Merton, no sul de Londres. Viraswami, que já tinha admitido ter cometido homicídio culposo, deu um soco em Kevin Tripp, de 57 anos, que acabou sofrendo ferimentos cerebrais fatais. Antonette negou a acusação de homicídio culposo. Ela foi acusada de desrespeitar a fila pelo cliente Adrian Prendergast quando foi comprar um maço de cigarros. Após a discussão, ela então telefonou para o namorado, que esperava em um carro nas proximidades. Quando Viraswami entrou no supermercado, Antonette apontou para Prendergast. O namorado dela, no entanto, achou que Tripp era o responsável por gritar com sua namorada e o atacou com um soco. O júri do caso viu imagens de câmeras de vigilância do supermercado do momento do ataque, em junho de 2008, com a última imagem mostrando os pés da vítima na parte de baixo da tela. O advogado de acusação Michael Worsley disse que Viraswami desferiu "o mais poderoso golpe" na vítima, o que fez com que Tripp caísse no chão e batesse a cabeça. Antonette disse ao tribunal que ficou chocada e aborrecida ao ver que o namorado atacou a pessoa errada. Tripp, que sofria de encefalomielite miálgica (também conhecida como síndrome da fadiga crônica) e tinha uma filha de cinco anos, morreu no hospital pouco tempo depois de ter sido socorrido. O juiz Geoffrey Rivlin disse que, por causa da seriedade do caso, não haverá a opção de pagamento de multa, e as sentenças do casal ainda será definida. Na época do ataque, Viraswami estava em liberdade condicional por furto, enquanto Antonette tinha condenações anteriores de fraude e venda de produtos roubados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.