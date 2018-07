Ao entrarem na comunidade, os policiais encontraram uma mulher e uma criança, provavelmente mãe e filho, baleados, próximo ao local do tiroteio. As vítimas foram levadas para o Hospital Albert Einstein e estão fora de perigo, segundo a polícia. Ninguém foi preso. Foram aprendidas duas armas, uma próximo à favela e outra dentro do veículo.