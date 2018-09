Mulher e criança são jogadas de apartamento As polícias de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão à procura, desde o início da noite de ontem, de Evandro Gomes Correia, de 35 anos, acusado de jogar a ex-mulher, Andréa Cristina Bezerra Nóbrega, de 31 anos, e o filho, Lucas Macedo Nóbrega Correia, de 6 anos, do 5º andar de um prédio situado no bairro Jardim Santa Mena. O crime ocorreu no final da tarde desta terça-feira. Evandro, que está foragido, foi visto por moradores quando saiu correndo do apartamento. Os bombeiros encaminharam Andréia para o pronto-socorro do Hospital Padre Bento, mas ela não resistiu aos ferimentos. Já o menino segue internado, mas fora de perigo, no Hospital Geral de Guarulhos. A polícia lacrou o apartamento e solicitou perícia. Mesmo foragido, Evandro foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com Arlindo Nóbrega, irmão de Andréia, o casal estava separado havia três anos e Evandro, que já havia espancado a ex-mulher em outras ocasiões, costumava ir ao apartamento para visitar o filho.