Mulher é detida por dopar filhos antes de sair de casa

Ele chegou em casa um pouco mais cedo que o habitual, por volta das 23 horas, e as crianças estavam sozinhas. Ao perguntar pela esposa, estranhou o comportamento dos três filhos. Logo depois, eles relataram que a mãe havia batido neles e os obrigado a ingerir Diazepam, um medicamento usado principalmente para tratar a ansiedade.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher foi encontrada na casa de um amigo, próximo à sua residência. Ela foi presa e, inicialmente, assumiu que tinha dopado as crianças. Depois, na delegacia, ela negou qualquer acusação e foi liberada. Ela responderá ao processo em liberdade.

Hoje, as crianças seguiam em observação no hospital. Um laudo médico preliminar apontou que elas estavam com problemas de coordenação motora quando chegaram ao local. A confirmação sobre a ingestão do medicamento, porém, só será confirmada com um laudo médico mais detalhado que deve sair nos próximos dias. A polícia irá investigar o caso.