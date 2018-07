Mulher é encontrada morta em carro na zona norte de SP Uma mulher foi encontrada morta no banco traseiro de um carro na tarde de hoje na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. A vítima foi baleada na cabeça. A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito e o levou para a 90º delegacia, do Parque Novo Mundo, onde o caso deve ser registrado. Até por volta das 18h30, a corporação e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não tinham informações sobre a causa do crime. Segundo a PM, dois policiais, que estavam de folga, suspeitaram ao verem carro parado em uma via da região e, ao se aproximarem, o veículo arrancou. A dupla acionou os PMs de uma base do bairro, que conseguiram interceptar o automóvel numa avenida da Vila Sabrina. O motorista foi detido. Segundo a PM, ele não portava nenhuma arma e nem documentos. O automóvel havia sido roubado na tarde de hoje, mas o nome do proprietário seria diferente do da vítima.