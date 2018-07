Mulher é encontrada morta na Lapa, centro do Rio Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta no início da manhã deste domingo (31) na Lapa, um dos bairros mais boêmios do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Divisão de Homicídios, as investigações estão em andamento, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. A suspeita é de que ela seja uma moradora de rua. Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local, que fica muito próximo aos Arcos da Lapa, ponto turístico da região central da cidade. Agora, os agentes fazem diligências em busca de câmeras de segurança e testemunhas para ajudar na apuração das circunstâncias do crime.