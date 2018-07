Mulher é feita refém em assalto em Santa Teresa, no Rio Uma mulher foi feita refém ontem à noite por três assaltantes que invadiram a casa dela na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro. O assalto ocorreu a poucos metros da entrada do Morro dos Prazeres, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Houve troca de tiros entre assaltantes e militares, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir.