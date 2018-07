De acordo com boletim de ocorrência, Maria vinha sofrendo ameaças de morte do ex-marido, que não queria pagar pensão. As duas foram encontradas na sala da residência pelo filho adolescente e o irmão de Maria, quando voltavam de um churrasco. O ex-marido da costureira não foi encontrado. O adolescente ficará sob a guarda do tio, que também foi ouvido. No local foi apreendido um projétil calibre 38.