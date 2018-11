Mulher é jogada do segundo andar de um prédio no Rio Uma mulher foi empurrada pelo marido do segundo andar de um prédio na Tijuca, bairro da zona norte do Rio. A administradora de empresas Jaqueline Valadão Rios, 44 anos, estava travando uma discussão com o marido, o técnico contábil Flávio Martins de Lima, de 29 anos, na noite de ontem, quando começaram a ocorrer agressões corporais de ambas as partes.