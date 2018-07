Mulher é libertada após 2 horas de sequestro em SP A mulher que era mantida refém por um assaltante no centro de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), foi liberada por volta das 10h30 de hoje, segundo informações da Polícia Militar. O bandido invadiu a casa onde a mulher estava por volta das 8h30, depois de uma tentativa frustrada de assalto a uma igreja evangélica e balear um policial militar durante a fuga. Depois da liberação da mulher, o criminoso se entregou, após negociações com a polícia. Ela foi levada para uma viatura do Corpo de Bombeiros, onde recebeu atendimento e passa bem. O sargento da Polícia Militar, baleado durante troca de tiros com o criminoso, morreu a caminho do pronto-socorro da Vila Industrial.