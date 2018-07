Mulher é mantida refém dentro de presídio em MG

Segundo a Polícia Militar, por volta das 13 horas de ontem, durante o horário de visita, Pedro Francisco Vieira, de 33 anos, se armou com um estilete e fez Cleide Márcia Oliveira Santos, mãe de outro detento, refém.

Por volta das 9 horas de hoje, Pedro estava irredutível e não aceitava se entregar e liberar a refém, segundo a PM. O preso, que é portador do vírus da aids, ameaça contagiar os policiais envolvidos.

Segundo a PM, Pedro, que é da Bahia, reivindica contato com parentes e sua transferência para seu estado natal. A PM ainda não conseguiu localizar os familiares. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão no local, que está cercado.