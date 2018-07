Mulher é mantida refém em loja na zona sul de SP Um homem está mantendo a enteada como refém dentro de uma loja de roupas íntimas desde às 10 horas deste sábado, segundo informações da polícia militar. Segundo o Corpo de Bombeiros, que está no local como prevenção, o homem estava com uma faca no pescoço da vítima. O criminoso, segundo a PM, exige a presença da mulher no local. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas e já chegaram à Rua Princesa Isabel, 178, no Brooklin, para iniciar as negociações.