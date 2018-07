Mulher é mantida refém na beira da praia no Guarujá-SP Uma auxiliar de enfermagem chamada Liliam foi feita refém por volta das 15 horas de hoje na Praia da Enseada, Guarujá, litoral paulista, onde descansava com o filho de oito anos. A refém, de 29 anos, está na areia da praia, à beira da água, sob a mira do revólver de um homem que foi abordado por policiais militares por aparentemente estar fumando um cigarro de maconha. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem fez Liliam refém e disparou três tiros, um em direção aos policiais e dois para o alto. Cerca de 40 policiais fazem o cerco. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros Wagner Silvério de Souza, foram acionados também dois carros de resgate, que estão parados próximo ao local.