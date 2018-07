Mulher é mantida refém por 30 dias em porão em SP A Polícia Militar libertou, ontem à noite, a mulher mantida refém por cerca de 30 dias no porão da casa do ex-marido, na região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Sirlene Machado dos Santos, de 48 anos, foi solta após uma denúncia não identificada à polícia. O ex-marido Laércio Leonardo dos Santos, de 51 anos, morava na residência com a mãe e duas irmãs, mas elas teriam medo de apanhar caso o denunciassem por manter Sirlene presa no local.