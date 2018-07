Vagna de Souza Silveira, de 28 anos, foi ferida com vários golpes no pescoço, peito e rosto. Mesmo encaminhada pelos bombeiros para o Hospital do Campo Limpo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O assassino, cujo nome ainda não foi divulgado, continua foragido. O caso será registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.