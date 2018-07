Mulher é morta a marretadas em Ribeirão Preto (SP) São Paulo, 11 - Uma mulher de 45 anos foi morta por um golpe de marreta na madrugada desta quarta-feira, 11, dado por seu marido, na Vila Pompeia, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nilda Rocha Simões dormia no quarto dos filhos, quando por volta das 2h30 foi golpeada pelo marido, Cipriano Ferreira, de 46 anos. Depois de matar a esposa, Cipriano foi para o quarto do casal e cortou o próprio pescoço com uma faca. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas de Ribeirão, onde permanece internado com escolta policial. Segundo boletim de ocorrência, testemunhas disseram que o casal estava se separando e que eram frequentes as brigas pela divisão dos bens.