Mulher é morta em tentativa de assalto em São Paulo

Acompanhada da filha, Patrícia Canabarro, de 24 anos, sentada ao lado, e do namorado da jovem, Jorge Henrique Brotoni, que estava no banco traseiro, Silvia, parou o carro no semáforo localizado na Estrada do Alvarenga com a Rua Bento José de Borba, mas acelerou ao perceber que um homem armado batia no vidro lateral de Patrícia.

Houve três disparos. Um deles atingiu o peito de Silvia e outro, de raspão, Jorge Henrique. Após dirigir ainda por alguns metros e conseguir acessar uma rua secundária, Silvia perdeu os sentidos. A filha então assumiu o volante e levou a mãe até o pronto-socorro do Hospital de Pedreira, mas Silvia acabou não resistindo.

Nada foi levado pelos criminosos, que teriam fugido a pé. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, pelo delegado José Ricardo Arruda Marchetti, como tentativa de roubo seguido de morte.