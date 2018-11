Mulher é presa acusada de deixar filhos sozinhos por 14h

A Polícia Militar (PM) chegou à casa dela, no bairro da Areia Branca, por volta das 15h30 de ontem, após receber uma denúncia de que ela havia saído de casa para ir a um bar à 1 hora da madrugada e até então não havia retornado.

Avisada de que a PM estava em sua residência, Sabrina retornou ao local e alegou que tinha deixado os filhos - dois meninos, de 1 e 2 anos de idade - sob os cuidados de seu irmão. No entanto, a polícia encontrou as crianças sozinhas, uma delas dormia no sofá com um cachorro e a outra estava no quarto, apenas de fralda. Os policiais detiveram a mulher que, como não pagou a fiança de R$ 310, permanece presa. As crianças estão em uma casa abrigo da Prefeitura de Santos.