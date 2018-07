Mulher é presa após tentativa de assalto em aeroporto Uma mulher foi presa após uma tentativa de assalto no estacionamento do Aeroporto de Porto Alegre (Salgado Filho) na tarde de hoje. A assaltante foi presa em flagrante dentro do veículo. Um homem, que estava com ela, conseguiu fugir. Houve disparos de arma de fogo, mas não há informação de feridos. De acordo com a polícia, a ocorrência ainda está em andamento.