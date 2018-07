Mulher é presa com 3 mil munições de fuzil em SP Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi presa com cerca de três mil munições de fuzil na manhã deste sábado, na zona leste de São Paulo, de acordo com a Polícia Militar. Por volta das 10 horas, policiais militares chegaram a uma residência, no Jardim Iguatemi, após denúncia anônima. Na casa, os policiais encontraram, além da munição, dez carregadores de fuzil, 500 gramas de cocaína, crack e ecstasy. A jovem foi detida em uma casa vizinha.