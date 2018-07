Mulher é presa com cocaína no absorvente em MS A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 289 gramas de cocaína dentro de um absorvente e prendeu uma mulher ontem durante fiscalização de rotina em um ônibus que trafegava pela BR-463, na altura de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, na blitz, Maria Rocha Aquino apresentou-se muito nervosa e os policiais solicitaram que ela descesse do veículo. Em revista pessoal, uma policial feminina acabou encontrando um invólucro em formato de absorvente acondicionado nas suas roupas íntimas, constatado preliminarmente em teste de detecção de drogas se tratar de cocaína. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde a acusada permanece presa.