Mulher é presa com drogas no aeroporto de Brasília

A desempregada N.R.S., de 22 anos, foi presa neste sábado, 27, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, com 15,730 kg de cocaína. Segundo a Polícia federal, a mulher foi presa durante conexão do vôo entre Cuiabá, no Mato Grosso, e Belo Horizonte, Minas. Durante fiscalização de rotina no aeroporto, os agentes encontraram a droga escondida em balões de festas, que estavam em pacotes enrolados em um colchonete, dentro de uma mala. A mulher, que não tem antecedentes criminais, já prestou depoimento e está presa na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.