Mulher é presa por aliciar menores para tráfico em SC

Jeane Costa da Silva, de 21 anos, foi presa na quinta-feira, 19, em Itajaí, em Santa Catarina, acusada de aliciar menores de idade para o tráfico de drogas.

Ela estava sendo investigada desde o ano passado, quando um adolescente foi apreendido com 76 pedras de crack. A droga teria sido entregue por Jeane para que o adolescente vendesse.

Segundo a polícia, as investigações a apontam como sendo integrante de uma quadrilha que atua dentro e fora de presídios e que utiliza adolescentes para vender crack. As investigações continuam para localizar e prender outros integrantes da quadrilha. Depois de presa, no bairro Nossa Senhora das Graças em Itajaí, localidade conhecida por "Matadouro, Jeane foi encaminhada para o Presídio Regional de Itajaí.