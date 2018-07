Mulher é presa por deixar filha dentro de carro no Rio

De acordo com a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Gabriela Von Beauvais da Silva, policiais passavam próximo ao supermercado, situado na Avenida Cesário de Melo, quando foram acionados por populares que avisaram que havia uma criança sozinha dentro de um Honda Fit, que estava no estacionamento do mercado com o motor ligado.

O proprietário do carro foi procurado no supermercado e por várias vezes chamaram pelo aparelho de som. Ao ser encontrada, Delcileia alegou que havia acabado de sair para retirar um extrato no caixa eletrônico, dizendo que sua filha possuía oito anos e que não via qualquer problema em deixá-la sozinha.

Os agentes averiguaram a informação e descobriram que Dilcileia havia chegado há cerca de meia hora nas dependências do mercado. Ela foi conduzida à sede da delegacia especializada, onde foi autuada em flagrante.