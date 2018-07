Mulher esfaqueia mãe por dar álcool ao seu bebê em SP

Após uma discussão, ela pegou duas facas e golpeou a mãe no abdômen. O padrasto, que tentou defender a companheira, também foi esfaqueada. Ele correu e teve de pular o muro da residência para escapar. Os dois foram socorridos por vizinhos a um pronto socorro.

A agressora foi encontrada pela polícia sentada no chão da residência com o filho no colo. Ela se justificou dizendo que ficara "revoltada". Conduzida à Delegacia de Franco da Rocha, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.