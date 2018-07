Mulher fica 37 anos com faca enfiada no corpo A doméstica Rosmari Aparecida Rosa de Almeida, de 53 anos, passou 37 anos de sua vida com parte da lâmina de uma faca cravada no corpo. Ela só descobriu o problema quando foi submetida a uma radiografia na tentativa de detectar a causa de constantes dores lombares. O raio x mostrou o pedaço de metal com 5 centímetros enfiado junto à coluna da paciente. A lâmina foi retirada durante uma cirurgia realizada no último dia 17, na Policlínica Municipal, em Sorocaba (SP).