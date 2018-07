Mulher fica ferida após cair em fosso de elevador em SP Uma mulher de 46 anos se feriu na cabeça após cair no fosso do elevador de seu prédio, no centro de São Paulo, nesta madrugada. Ela estava no térreo e deu passos adiante quando a porta se abriu, mas o equipamento não estava naquele andar. A queda foi de cerca de cinco metros.