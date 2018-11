Mulher fica presa em armário após soterramento no RJ Há mais de seis horas que Maria Auxiliadora Gomes da Silva, de 48 anos, está dentro de um armário no quarto da sua casa, soterrada na rua Jornalista Moacir Padilha, no centro de Niterói (RJ), onde parte do Morro do Estado desabou, desmoronando quatro casas e um pequeno bar. Os bombeiros, com a ajuda de operários da prefeitura e de diversos moradores, tentam chegar à casa onde, além de Auxiliadora, está seu filho, Sebastião Pereira da Silva Filho, de 22 anos, deficiente mental e físico.