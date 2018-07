Mulher fisga corpo durante pescaria no interior de SP Uma mulher fisgou um corpo durante pescaria no rio Sorocaba, no final da tarde de ontem em Votorantim, a 102 km de São Paulo. Ela pescava com vara e tinha lançado o anzol quando sentiu que havia alguma coisa na linha. Pensando tratar-se de peixe ou enrosco, ela puxou e viu boiar o corpo de um homem. A pescaria ocorria no trecho do rio que corta a área urbana, próximo da praça José Ermírio de Moraes, na Vila Dominguinho. Dezenas de curiosos se postaram na margem para ver o achado.