Mulher guiando carroça é barrada em drive thru do McDonald's

Uma inglesa foi impedida de comprar comida em um serviço de drive thru da rede de lanchonetes McDonald's usando uma carroça puxada por um cavalo.

Debbie Murden, 42 anos, foi a um restaurante da rede mundial de fast food na cidade de Alfreton, no condado de Derbyshire, conduzindo a carroça junto de seu namorado.

O casal tentou comprar lanches e alguns palitos de cenoura para o cavalo. No entanto, os funcionários da loja se negaram a atender.

O caso foi gravado em vídeo por Debbie. Ela diz que havia sido atendida no mesmo drive thru conduzindo a sua carroça apenas dois dias antes do ocorrido.

A administração da lanchonete se desculpou com Debbie, mas defendeu a sua decisão de não permitir o atendimento a carroças.

Em um comunicado, a empresa afirmou que a saúde e a segurança de seus clientes e funcionários é a sua maior prioridade, e por isto estava impedida de servir pessoas em carroças conduzidas por cavalos.

Debbie diz que a justificativa não é apresentada com clareza nos restaurantes do McDonald's. Ela ainda reclama que esta determinação não é comum a todas as franquias da rede.

"Eu não tenho certeza a quem eles querem dizer que (servir pessoas em carroças) é perigoso, para nós, para eles ou a outras pessoas no drive thru", disse Debbie à BBC. "Mas não havia perigo ali".

Depois do ocorrido, a inglesa afirma que conseguiu comprar um lanche normalmente em sua carroça no serviço de drive thru de uma lanchonete próxima ao McDonald's que se negou a atendê-la.