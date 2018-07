Mulher joga filho de prédio e se mata em SP Uma mulher, identificada como Cássia Cristina dos Santos Nunes Gomes, de 33 anos, teria jogado o filho, I.J.C.J., de 6 anos, do 15º andar do prédio onde mora e, na sequência, cometido suicídio, por volta das 2h de hoje, no bairro do Sumaré, zona oeste da capital paulista.