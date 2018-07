Mulher leva tiro disparado pelo marido e sobrevive Uma mulher de 26 anos sobreviveu após levar um tiro na cabeça disparado pelo marido no domingo, 23, à tarde na casa do casal em Tietê, no interior paulista. Ele também baleou a mão da esposa. Depois da tentativa de homicídio, o agressor, que não teve o nome divulgado, cometeu suicídio.