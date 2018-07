Mulher mata irmã a facadas em bairro nobre de Salvador

Segundo relatos de moradores da área, por volta das 9 horas, Maria do Rosário Pimentel Soares Seabra saiu do edifício, com uma faca de cozinha na mão, perseguindo e ofendendo a irmã, Maria Angélica, pela rua. Quando alcançou a vítima, a agressora passou a desferir facadas, no tórax, no pescoço e na cabeça.

Após ferir a irmã, Maria do Rosário voltou caminhando ao prédio, no qual mora com a mãe, discutindo com pessoas que assistiram ao crime pelas janelas dos prédios do local. Maria Angélica chegou a ser levada ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Acionada pelos vizinhos, a polícia chegou ao local pouco depois e prendeu a agressora em flagrante. Ela não resistiu à prisão.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso é investigado, Maria do Rosário tem problemas mentais e discutia constantemente com a irmã.