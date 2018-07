Mulher mata marido após ser impedida de ir à festa Ariane Alves Ferreira, 24 anos, foi presa hoje poucas horas após ter assassinado o companheiro a facadas no bairro de Santa Rosa, em Niterói (RJ). De acordo com os policiais, Ariane matou o companheiro com uma faca de cozinha porque o marido não permitiu que ela fosse a uma festa.