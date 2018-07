'Mulher matou o marido em legítima defesa', diz advogado O advogado Mário Oliveira, que defende Alessandra Ramalho D´Ávila, de 35 anos, disse hoje à noite que sua cliente agiu em "legítima defesa" ao matar o marido Renato Biasotto Mano Júnior, de 52, na manhã de sábado, no apartamento do casal, dentro de um luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e que ela protegia a sua própria integridade física e também a de seu filho, de cinco anos. "Eles discutiram fortemente por volta das 3h30 e ela passou mal. Quando vomitava no banheiro, ele deu uma gravata nela que a impedia de respirar. Os gritos da briga acordaram a criança, que saiu da cama e pediu para o pai parar com a briga. Quando ele partiu para cima da criança, ela pegou uma faca e o golpeou", contou Oliveira.