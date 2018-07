Mulher mobiliza polícia em sequestro de perfil falso

Funcionária de um supermercado de Rio Preto, Andreia Liuti, de 36 anos, foi autuada por notícia de falsa comunicação de crime. Por se tratar de infração de menor poder ofensivo, ela foi ouvida em declaração em Termo Circunstanciado e colocada em liberdade, mas pode pegar de um a seis meses de detenção. A polícia só divulgou oficialmente as iniciais dos nomes dos envolvidos, ou seja A.L. e R.A.

"Ela criou o perfil falso na rede social com fotos de uma jovem, bonita, de aproximadamente 20 anos, da qual ela se passou como amiga, para entrar em contato com um homem, com quem manteve um relacionamento de cinco anos", explicou o delegado Fernando Augusto Nunes Tedde, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pelo caso.

Pelo perfil, com o nome fictício de Nay Zaffalon, Andreia conheceu um amigo de Nay, Rodrigo Alves, com quem passou a se relacionar. Com a desculpa de consolar o amigo, que estaria interessado em Nay, Andreia manteve um longo romance, morando com o rapaz, até que na semana passada, Rodrigo terminou a relação, alegando que a paixão por Nay falava mais alto.

Para se vingar do ex -- que também não pagara multas de sua motocicleta (Rodrigo foi multado por dirigir sem carteira de habilitação)-- Andreia o denunciou por sequestro à polícia.

"Passamos a desconfiar quando tentamos localizar a vítima, que não tinha parentes, endereço ou amigo físico, a não ser a moça", contou o delegado. Rodrigo também não queria ser ouvido pela polícia e passou a dificultar sua localização.

Pressionada a prestar maiores esclarecimentos, Andreia pediu para que a denúncia fosse desfeita. Foi então que a polícia marcou uma acareação entre ela e Rodrigo, realizada nesta quinta-feira, 27. Andreia então confessou que tinha criado o perfil, que era falso, e que fez a denúncia para se vingar do ex-companheiro.

A reportagem não conseguiu localizar Andreia e Rodrigo para comentar o assunto.