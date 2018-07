Mulher morre afogada em enchente em S.J. dos Campos Uma mulher de 85 anos morreu afogada na noite deste sábado, 12, por causa de uma enchente provocada pela forte chuva que caiu na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de bombeiros, a água invadiu várias casas no bairro Vila Corinthians. A vítima, que era doente e tinha problemas para andar, morreu dentro de casa. O corpo foi retirado na manhã de hoje.