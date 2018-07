Mulher morre afogada em represa durante aula de direção

O aposentado passou a direção para a mulher enquanto trafegava por uma estrada rural que fica a menos de um 1 quilômetro da Rodovia Armando Sales de Oliveira. Segundo a versão do marido, depois de duas voltas, Ivonete não conseguiu frear o carro e entrou na água. José, que estava no banco do passageiro, disse à polícia que tentou salvar a mulher, mas não conseguiu porque ela ficou presa no cinto de segurança. A polícia afirmou que vai investigar o caso.