Mulher morre ao cair de pequena montanha-russa em SP

De acordo com a Polícia Civil, ela e o marido estavam sozinhos no brinquedo quando o carrinho em que eles estavam se soltou e caiu. O homem caiu sobre a mulher. Os dois foram levados por uma ambulância ao Hospital Municipal do Tatuapé. A advogada não resistiu aos ferimentos. O marido dela teve ferimentos leves.

O caso foi registrado no 30.º Distrito Policial (DP) do Tatuapé. Um inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades do acidente. O dono do estabelecimento e funcionários devem ser chamados para prestar esclarecimentos nos próximos dias. Nenhum representante do Buffet Aquarela Kids foi encontrado para comentar o caso.