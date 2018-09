Mulher morre ao cair no fosso de elevador SP

O Corpo de Bombeiros enviou três equipes para o local, mas a própria equipe médica do hospital constatou a morte. A polícia acredita que ela tenha caído do 1º andar do prédio, quando a porta do elevador abriu sem que ele estivesse parado na altura do piso. Ela não viu e acabou caindo. Havia cerca de 20 centímetros de água no fundo do fosso, o que pode ter contribuído para a morte.

A mulher tinha ido visitar a filha, após ter dado à luz. O estadão.com.br tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, que administra o hospital, mas não obteve retorno.