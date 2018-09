Mulher morre ao ser atingida pelo caixão do marido Uma mulher de 67 anos morreu após ser atingida pelo caixão onde estava seu marido, na madrugada de hoje, em Tapes, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Marciana da Silva Barcelos estava no banco ao lado do motorista no veículo da funerária, que transportava a urna de Tapes, onde o casal morava, seguindo para Alvorada, onde o marido seria enterrado. Um veículo de passeio colidiu na traseira do carro da funerária, na Rodovia RS-717, na região de Tapes, deslocando o caixão para frente, que acabou atingindo a vítima. Ainda não há informação se a morte ocorreu no local ou se ela chegou a ser levada a um hospital.